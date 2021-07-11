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    İzmir’de sahilde erkek cesedi bulundu

    Karşıyaka ilçesinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 07:55
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    İzmir’de sahilde erkek cesedi bulundu

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı İskelesi önündeki balıkçı barınağı yakınlarında denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. O

    CESEDİN KİMLİĞİ TEŞHİS EDİLDİ

    lay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından cesedin Oğuz Çalışkan’a (37) ait olduğu belirlendi.

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Çalışkan’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de sahilde erkek cesedi bulundu #1

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