Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği depoda kaçak üretilen 22 bin 150 litre etil alkol ile 13 bin 693 şişe bandrolsüz şarap ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Ülke genelinde kaçak ve sahte alkol denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'nde bulunan bir depoda, kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenlendi.

13 BİN 693 ŞİŞE BANDROLSÜZ ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada bandrolsüz ve etiketsiz 13 bin 693 şişe şarap, 22 bin 150 litre etil alkol, iki arıtma ve 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik plastik bidon ve kapakları ele geçirildi.

İzmir'de sahte alkol operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi VİDEO

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İş yeriyle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

















