İzmir'de sahte aşı evrağı hazırlayan hemşire hakkında iddianame kabul edildi

İzmir'de para karşılığı korona aşısı yapmış gibi göstererek elektronik sisteme kayıt yapan hemşirenin 241 yıl hapsi istendi.

Koronavirüs salgını boyunca fırsatçılar birçok alanda sahtecilik yaptı.

Bu olumsuz örneklere sağlık çalışanları da dahil oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşirelik yapan Rukiye K.Y., isteyenlere para karşılığı aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

DAVADA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Hemşire hakkında açılan davada iddianame kabul edildi.

Hemşire ve anlaştığı 13 kişi hakkında hapis cezası istendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü davada 'suçtan zarar gören taraf' olarak yer alıyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre, kentteki bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşire olan R.K.Y. başka birimde görevli olduğu halde, yakınlarının Kovid-19 aşısı yaptırmak için geleceğini belirterek Kovid-19 aşı biriminde görev aldı.

AŞI YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİP PARA ALDI

R.K.Y. 11 Ağustos 2021'de hastaneye gelen kişiye aşı yapmadığı halde sistemde ‘aşı yapılmış’ gibi gösterdi ve bu yöntemle kişilerden para tahsil etti. Durumun, başka bir hemşirenin ihbarıyla ortaya çıkarıldığı ifade edildi. İddialara göre hemşire R.K.Y'nin, 13 kişiyle 'Kovid-19 aşısı yapmadan kayıtlarda yapılmış gibi gösterme' konusunda anlaştı.

241 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bazı kişilerden para alan hemşire, 7 kişiye aşı uygulamadığı halde uygulanmış gibi gösterdi, diğerlerinde ise eylem teşebbüste kaldı. İddialar WhatsApp yazışmaları ve para hareketlerine dayandırıldı.

İddianamede, R.K.Y. hakkında 13 kez ‘rüşvet almak’, 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından 69 yıl 2.5 aydan 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

WHATSAPP GRUBU KURDU

13 sanık hakkında da ‘rüşvet vermek’, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme’ ve ‘kamu malına zarar verme’ gibi suçlardan cezalar istendi.

R.K.Y'nin telefonunda yapılan incelemede, kendilerini aşı yaptırmış gibi göstermek isteyenlerle bilgi akışı için bir WhatsApp grubu kurulduğu iddia edildi. Hemşirenin bu grupta bulunan kişilere "Lütfen ismimi sessiz zikredin", "Arkadaşlar, iğnenin ucu küçük, emniyetteyiz ve güvendeyiz, tamam mı?", "Aşı odasına elimde bir dolu bir boş enjektörle giriyorum, dolu enjektörü çöpe atıyorum, boş enjektörü aşı bölgesine uygulama yapıyorum" şeklinde mesajlar gönderdiği aktarıldı.

DURUŞMA 12 MAYIS'TA YAILACAK

İddianamede, hemşirenin bu iş için kişilerden 189 lira tahsil ettiği, banka hesap hareketleri ile bunun ispatlandığı belirtilen iddianamede, aşı yaptırmış gibi gösterildikleri öne sürülen kişilerin ifadelerine de yer verildi.

Sanıklar 12 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Hemşire R.K.Y. İzmir'de 13 Ağustos 2021'de aşı yapmış gibi göstererek yapmadığı ve sahte aşı kartı oluşturulmasına imkan sağladığı ileri sürülerek tutuklanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlatmıştı.