İzmir'de sahte aşı kartı hazırlayan hemşire tutuklandı

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Rukiye K.Y., yakınları için sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla tutuklandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşirelik yaptığı öğrenilen Rukiye K.Y., aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlatırken, Rukiye K.Y. polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rukiye K.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.