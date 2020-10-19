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    İzmir'de sahte içki kaynaklı ölüm

    Sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören 68 yaşındaki Hayrettin Koçer hayatını kaybederken, kentteki toplam can kaybı 25'e yükseldi.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 13:51
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 13:51
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    İzmir'de sahte içki kaynaklı ölüm

    Sahte içki kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor...

    İzmir'de yaşayan ve sahte içki kullandıktan sonra fenalaşan 68 yaşındaki Hayrettin Koçer, Dokuz Eylül Hastanesi’ne başvurdu.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Burada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan Koçer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koçer’in cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Koçer’in ölümüyle birlikte, kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 25 oldu.

    İzmir de sahte içki kaynaklı ölüm #1

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