İzmir'de sahte içki kaynaklı ölümler devam ediyor

Sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen iki kardeşten Ali Ala hayatını kaybederken, Yüksel Ala'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı General Kazım Özalp Mahallesi'ndeki annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve Yüksel Ala, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaştı.

İki kardeş, bunun üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Burada tedaviye alınan 50 yaşındaki Ali Ala, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşındaki Yusuf Ala'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ali Ala'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.