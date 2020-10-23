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    İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

    İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybeden kişilerin sayısı 30’a yükseldi.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 23:26
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    İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a çıktı

    Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Sahte içki zehirlenmesi belirtileriyle özel bir hastaneye başvuran Ömer Ali Ö. ve Murat A. rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

    Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Ali Ö. ve Murat A. hayatını kaybetti.

    SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 30'A ÇIKTI

    Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, İzmir genelinde 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 30’a çıktı.


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