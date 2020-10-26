İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu

Sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

İzmir’de sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Doğan ve Aksın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

ÖLENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.