Dolar
7.9805
0.1681%
Euro
9.4448
-0.0465%
Altın
1897.48
-0.2323%
Borsa
1190.63
0%
G. Altın
487.018
-0.0379%
Bitcoin
104846.47
1.8099%
EXEN Coin
10.87
1.39%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 18 C

    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu

    Sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 07:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu

    İzmir’de sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı.

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Doğan ve Aksın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden iki kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

    İzmir de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu #1

    ÖLENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

    Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

    İzmir de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu #2

    İzmir de sahte içkiden ölenlerin sayısı 35 oldu #3

    Görüş Bildir