Sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişiden 6'sı hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavi gören 2 kişi daha hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 8 OLDU

Sahte içkiden ölen sayısı 8'e yükseldi.

Hayatını kaybeden iki kişinin ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan (68) ve Necdet Kanatlıer (67) olduğu öğrenildi.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi ViDEO

4 KİŞİ DAHA TEDAVİYE ALINDI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı.

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.