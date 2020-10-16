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    İzmir'de sahte içkiden ölüm sayısı artıyor

    Sahte içki nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile İzmir'de sahte içkiden ölen sayısı 22, toplam sahte içki nedeniyle ölüm sayısı ise 53'e ulaştı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 12:18
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    İzmir'de sahte içkiden ölüm sayısı artıyor

    Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği gerekçesi ile hastaneye kaldırılan 1 şahsın daha hayatını kaybettiği belirtildi.

    Bugün 1 şahsın daha hayatını kaybetmesi ile İzmir'deki sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, ülke genelinde sahte içkiden ölüm sayısı 53'ü buldu.

    İZMİR'DE ÖLÜM SAYISI 22

    İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.

    Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

    DÜN KAYIP YAŞANMADI

    Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.

    ÖLÜ SAYISI 53

    Türkiye'de 9 Ekim'den bu yana Kırıkkale, İzmir, Mersin, İstanbul, Muğla, Aydın, Trabzon, Zonguldak ve Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi.

    İzmir de sahte içkiden ölüm sayısı artıyor #1

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