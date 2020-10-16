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İzmir'de sahte içkiden ölüm sayısı artıyor

İzmir'de sahte içkiden ölüm sayısı artıyor

Sahte içki nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile İzmir'de sahte içkiden ölen sayısı 22, toplam sahte içki nedeniyle ölüm sayısı ise 53'e ulaştı.