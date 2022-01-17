İkinci el satış uygulaması üzerinden sahte parayla cep telefonu satın alan şebeke, polis operasyonuyla çökertildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların satış için ilana koydukları ikinci el cep telefonlarını sahte para vererek satın alan bir şebeke tespit etti.

14 Ocak günü Karşıyaka ilçesindeki adreslere operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında M.K., H.K., E.A., M.A. ve Ç.I. isimli 5 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte paralar kullanılarak alınan ve mağdurlara ait 2 adet cep telefonu, mağdurlara alışverişte verilen paraların seri numaralarıyla aynı olan bin 150 TL sahte banknot ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı VİDEO