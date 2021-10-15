İzmir’de ‘sahte peygambere’ hakaret etti, para cezası aldı

ABD’de yaşayan ve sözde dergah kurup kendisini peygamber, mehdi ilan eden Erol Evrenosoğlu’na karşı paylaşımlar yapan Veysel Sağlam’a para cezası verildi.

İzmir’de yaşayan Veysel Sağlam, ABD’de sözde dergah kuran, kitap yazıp kendisine yönelik mürşit, resul, mehdi, devrin imamı gibi ifadeler kullanan sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’na sosyal medyadan münafık, Allah’ın şebeği, karaktersiz, sapık, şarlatan ve mahluk gibi ifadeler kullanarak tepkisini dile getirdi.

Konu, yargıya intikal etti. Sağlam’ın paylaşımları Tire 2. Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkumiyet gerekçesi sayıldı.

19 Kasım 2019 tarihinde ölen İskender Evrenosoğlu’nun çocukları Oktay Evrenosoğlu ile Yeşim Evrenosoğlu’nun müşteki olarak dahil edildikleri dosyada, mahkeme Evrenosoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle Sağlam’ı bin 740 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

“CANLI YAYINDA MÜNAFIK DEDİĞİM İÇİN AVUKATI BANA DAVA AÇTI”

Sağlam olaya yönelik yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de özellikle kış aylarında salonlar tutup otobüsle getirdikleri kişiler ile geldikleri ilçelerdeki insanları kandırmaya yönelik sohbet programları yapıyorlardı. Yaklaşık 6 sene önce Tire’de düzenledikleri bir programa beni de davet ettiler ve merak ettiğim için gittim.





Programda İskender Erol Evrenosoğlu’nun ismi geçmiyor onu ‘Asrın imamı’ olarak zikrediyorlardı. Daha sonra birkaç programlarına katıldım ve orada eleştirilerde bulundum. Süreç bundan sonra başladı ve ben de vatandaşlık görevim gereği ve dinimin emrine binaen bu oluşumun arkasından gidenleri uyarmak adına sosyal medya hesabımdan İskender Erol Evrenosoğlu kimdir, geçmişi nedir, neler söylemiştir hususunda bir paylaşım yaptım. Canlı yayında ‘münafık’ dediğim için ABD’de yaşayan Evrenosoğlu ölümünden önce avukatı aracılığı ile bana dava açtı.

“MEHDİYİM DİYEREK BİRÇOK İNSANI ARKASINDAN SÜRÜKLÜYOR”

Bir videoda müridinin sorusuna Allah ile konuşmuş gibi cevap veren Evrenosoğlu, ‘oğlum duan kabul oldu’ diyor. Böyle birisi İslam adına çıkıyor ve ‘mehdiyim’ diyerek birçok insanı arkasından sürüklüyor. 15 Temmuz’da atlattığımız FETÖ lanetinden de gördüğümüz gibi insanlarımızın bu şekilde harcanmasını istemediğim için bu tür kişilerle mücadele etmeye kendimi adadım. Mahkeme kararına itiraz edeceğim ve sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım.”