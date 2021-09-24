İzmir'de sahte tarım ilacı deposuna baskın

Çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte ve izinsiz tarım ilacı üretimi için yapılan operasyonda 1 milyon 550 bin değerinde malzeme ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi’nde bulunan bir üretim tesisinde çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 22 Eylül 2021 tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı, Torbalı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ve Torbalı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDI

Adreste yapılan aramalarda, Tarım Bakanlığı tarafından halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçları, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmek üzere yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda paketlenmiş 5 bin 559 litre ot ve böcek İlacı, 5 bin litre zirai tarım ilaç artığı, 200 bin adet sahte marka etiketi, 200 bin adet boş plastik şişe, 200 bin adet plastik şişe kapağı ile 1 adet şişe dolum makinesi ve 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

DEĞERİ 1 MİLYON 550 LİRA

Öte yandan ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 550 bin lira olduğu bildirilirken, tarım ilaçlarına imha edilmek üzere el konulduğu kaydedildi.

Olayla ilgili E.Y. isimli bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.









