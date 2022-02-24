İzmir'de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı

ESHOT personeliyle bir grup arasında çıkan servise binme tartışmasında saldırganlar, 7 personeli ve 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.

İzmir’in Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 sokakta ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binmeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı.

8 KİŞİ BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ESHOT personelleri; Mustafa E, Serdal Ö, İlker T, Onur C, Hakan Ö, Muhammed A.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, olayın ardından hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.