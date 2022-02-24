Euro
16.02
2.29%
Dolar
14.19
2.69%
Altın
886.14
4.45%
Borsa
2016
0.00%
Bitcoin
501.536
-4.87%
BTXN Coin
37.87
-5.27%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    İzmir'de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı

    ESHOT personeliyle bir grup arasında çıkan servise binme tartışmasında saldırganlar, 7 personeli ve 1 polis memurunu bıçakla yaraladı.
    • İHA
    • 24.02.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı

    İzmir’in Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 sokakta ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binmeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı.

    8 KİŞİ BIÇAKLANDI

    Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı.

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    ESHOT personelleri; Mustafa E, Serdal Ö, İlker T, Onur C, Hakan Ö, Muhammed A.’nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

    Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, olayın ardından hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı #1

    İzmir de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı #2

    İzmir de saldırganlar, 1 polis ve 7 ESHOT personelini bıçakladı #3


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Beşiktaş’ta komşusuna tecavüz edip öldüren caninin cezası belli oldu

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    'Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlana
    Gündem

    'Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlana

    Görüş Bildir