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- İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı
İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı
Konak ilçesinde saman yüklü tır 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
- İHA
- 07.08.2020 - 01:24
İzmir'de gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi.
Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa yönetimindeki saman yüklü TIR, dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı.
SAMANLAR YOLA SAÇILDI
Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.
İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı VİDEO