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    İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

    Konak ilçesinde saman yüklü tır 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 01:24
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    İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

    İzmir'de gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi.

    Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa yönetimindeki saman yüklü TIR, dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı.

    İzmir de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı #1

    SAMANLAR YOLA SAÇILDI

    Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.

    Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.

    İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı VİDEO


    İzmir de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı #2

    İzmir de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı #3

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