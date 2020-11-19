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    İzmir'de sandalyede uyuyan pastane çalışanı, telefonunu hırsıza kaptırdı

    İzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu alıp kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 05:22
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 06:28
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    İzmir'de sandalyede uyuyan pastane çalışanı, telefonunu hırsıza kaptırdı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan bir pastanede, pastane sahibinin iş yerindeki sandalyede uyuduğunu fark eden bir şahıs, içeri girip masadaki telefonu çalarak uzaklaştı.

    UYANDIĞINDA TELEFONU YOKTU

    Uyandığında cep telefonunun masada olmadığını fark eden iş yer sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Cep telefonunun çalındığını anlayan iş yeri sahibi durumu polise ihbar etti.

    İzmir'de sandalyede uyuyan pastane çalışanı, telefonunu hırsıza kaptırdı-Video

    TELEFONU ALDI VE GİTTİ

    İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde mont olan, ayakkabısız bir kişinin sessizce içeri girip, iş yeri sahibinin önünde bir süre durduğu, pastane sahibinin uyuduğundan emin olduktan sonra masa üzerindeki cep telefonunu alarak uzaklaştığı görüldü. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüyü izleyenlerin dikkatini çekti.

    Polis, eşgalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de sandalyede uyuyan pastane çalışanı, telefonunu hırsıza kaptırdı #1

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