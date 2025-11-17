İzmir'de şantiye yangını: Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Bayraklı Adalet Mahallesi’nde faaliyetteki bir şantiyede, 15.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle şantiyede bulunan bir konteynerde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyünce kara dumanlar gökyüzüne yükseldi.

Şantiye çalışanları ilk müdahaleyi yapsa da yangın hızla yayıldı ve çevredeki ağaçlara sıçradı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.