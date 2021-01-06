İzmir'de şarampole uçan otomobil, takla atarak sokağa düştü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçması sonucu takla atarak sokağa düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Orçun K. yönetimindeki 35 AHK 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İzmir’in Bornova ilçesi Erzene Mahallesi 113/28 sokakta şarampole yuvarlandı.

Taklalar atan otomobil sokağa düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İKİSİ DE YARA ALMADAN KURTULDU

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sürücü Orçun K. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fulya K., kendi imkanları ile araçtan çıktı.

2 kişi kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada park halinde bulunan 35 AH 5715 ve 35 HUY 03 plakalı araçlar da hasar gördü.

Bu arada kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de şarampole yuvarlanan otomobil, alt sokağa düştü İZLE

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN CEZA

Kaza sonrası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fulya K. ve sürücü Orçun K.'ya idari para cezası uygulandı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımı ile sokaktan kaldırıldı.

Kazaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.