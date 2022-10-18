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    İzmir'de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

    Bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Arama çalışmalarının ardından herhangi bir ize rastlanılmayınca, ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olup hayal gördüğü anlaşıldı.
    • 18.10.2022 - 15:14
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    İzmir'de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saat 17.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokakta bulunan toprak yığılı arazide 112'yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı.

    İhbar üzerine kazı çalışmaları başlatıldı

    Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

    Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı.

    Kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle hayal gördüğü ortaya çıktı

    Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi.

    İHA'nın akatrdığına göre Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.

    İzmir de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı #1

    İzmir de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı #2

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