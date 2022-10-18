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İzmir'de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

İzmir'de şaşırtan olay: Tüm ekipleri seferber etti, gerçek hayal çıktı

Bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Arama çalışmalarının ardından herhangi bir ize rastlanılmayınca, ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olup hayal gördüğü anlaşıldı.