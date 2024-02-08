İzmir'de scooter otomobile çarptı! 1 genç hayatını kaybetti Karşıyaka ilçesinde otomobille scooterın çarpıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

AA

Scooter yine can aldı..

Bu kez olayın adresi İzmir.

Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki Soykan Sönmez ile 23 yaşındaki üvey kardeşi Göktuğ Güleç'in kullandığı scooter, M.E.Ö'nün kullandığı otomobille Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden biri hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Soykan Sönmez, Göktuğ Güleç ile otomobilde yolcu olan D.E. (20), Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sönmez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Güleç ile diğer yaralı D.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)