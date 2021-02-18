İzmir merkezli 5 ilde yapılan operasyonda şehit ve gazilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fikret T. İsimli bir şahsın yönettiği çağrı merkezinden Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adı altında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine, derneklere ve vakıflara arama yapıldığını tespit etti.

KENDİLERİNİ ASKER OLARAK TANITTILAR

Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gazi veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçilmiş, operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerinde ele geçirildiği operasyonda gözaltındaki 22 zanlı, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de şehit ve gazilerin adını kullanarak dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı VİDEO

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı F.T’nin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla salıverilirken, 5’i ise serbest bırakıldı.