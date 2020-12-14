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    İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu

    Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu.
    • AA
    • 14.12.2020 - 03:45
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 03:50
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    İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu

    İzmir'in Menderes ilçesinde, Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

    Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

    İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu İZLE

    ŞARTLARIN ZORLANMASI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

    Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

    İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

    Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

    İzmir de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu #1

    İzmir de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu #2

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