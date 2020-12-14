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- İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu
İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu
- AA
- 14.12.2020 - 03:45
- Güncelleme : 14.12.2020 - 03:50
İzmir'in Menderes ilçesinde, Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.
İzmir'de sele kapılan 5 kişiden ikisi kayboldu İZLE
ŞARTLARIN ZORLANMASI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.
İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.