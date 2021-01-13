İzmir'de sele kapılan kadının tedavisi sürüyor

Sel sularına kapılarak bir tırın altına giren Bahtiye Tuna'nın, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını öğrenmesi sonrası sokağa çıktığı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde sel sularına kapılarak bir tırın altına giren 66 yaşındaki Bahtiye Tuna'nın, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Hastane Başhekimi Yekta Öncel, yapılan kontrolde Tuna'nın kan değerlerinin iyi çıktığını, kolunda ve omzunda morluklar olduğunu, kırık ve iç kanama tespit edilmediğini belirtti.

"GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK"

Tuna'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Öncel, "Su yuttuğu için biraz gözlem altında tutmayı düşünüyoruz. Kendisi biraz yorgun görünüyor." dedi.

"EVİNİ SU BASAN ANNESİNE YARDIMA GİDİYORMUŞ"

Hasta ile yapılan görüşmede neden o saatte dışarda olduğunu da sorduklarını aktaran Öncel, şunları söyledi:

"Hastamız, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını duymuş. Annesini kurtarmak için, yardım amaçlı evden çıkmış, ardından sele kapılıp bir tırın altına girmiş. Tırın lastiklerini tutarak kendini kontrol etmeye çalışmış. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde mahsur kalmış ve vatandaşlar kurtarınca hastanemize getirilmiş."

Öncel, Tuna'nın yarın taburcu edilebileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

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