İzmir'de 'seni boşayacağım' diyen imam nikahlı eşini bıçakladı

4 çocuk annesi kadının, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" demesi üzerine bıçaklandığı, zanlı kocanın da gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir’in Konak ilçesi Yeni Doğan Mahallesi 2221 Sokak üzerinde Aysun K. (37), uyuşturucu ve alkolün etkisiyle sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D. ile tartıştı.

Tartışma sırasında ''Seni boşayacağım başkasıyla olacağım." diyen Aysun K., çocuklarının babası Sinan D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İMAM NİKAHLI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Aysun K. aldığı iki bıçak darbesiyle acı içinde yere yığılırken, Sinan D. ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aysun K., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aysun K. burada tedaviye alınırken, S.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“SENİ BOŞAYIP BAŞKA BİRİYLE BİRLİKTE OLACAĞIM”

Aysun K.'nin ifadesinde, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını ve bunun etkisindeyken sokakta karşılaştığı imam nikahlı eşi Sinan D.'ye "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım." dediği ve bu yüzden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tedavisine devam edilen Aysun K.'nin, imam nikahlı eşi sinan D.'den şikayetçi olmadığı da belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.