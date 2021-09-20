İzmir'de sevgilisini boğazından keserek öldüren zanlı: Psikolojim bozuk

İzmir'de 3 çocuk annesi olan sevgilisini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen zanlı, yargılandığı duruşmada psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3 Temmuz’da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), iddiaya göre sevgilisi olan Soner Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Soner Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, Sevda Çelemoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIN VAR, PİŞMANIM"

Mahkemede ifadesi alınan Soner Ç., psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Baba Adem Çelemoğlu ise kızının Soner Ç. tarafından tehdit ve darp edildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, Soner Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtları ile cep telefonunda suça dair delillerin araştırılmasını istedi ve duruşmayı erteledi.