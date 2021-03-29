İzmir'de sevgilisini döven şahıs tutuklandı

İzmir'de birlikte yaşadığı kadını beyzbol sopasıyla darbeden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Z.Ç. adlı kadın, 6 gün önce sevgilisi B.Ö. tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

FOTOĞRAF BEĞENDİĞİ İÇİN DÖVDÜ

Polise verdiği ilk ifadesinde yaklaşık 1,5 yıldır birlikte yaşadığı B.Ö. ile zaman zaman tartıştıklarını belirten Z.Ç, bu kişinin, son olayda bir arkadaşının sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğendiği için kendisini beyzbol sopasıyla darbettiğini anlattı.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve başka bir suçtan arandığı belirlenen B.Ö, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hastanedeki tedavisi tamamlanan kadının taburcu edildiği öğrenildi.