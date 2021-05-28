İzmir'de sevgilisinin terasından düşen Derya: Kimse tarafından itilmedim

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinden düşerek ağır yaralanan Derya Kılıç, tedavisinin ardından açıklama yaparak "Kimse tarafından itilmedim" dedi.

13 Mayıs günü İzmir’de meydana gelen olayda Derya Kılıç, erkek arkadaşı Deniz Özarslan’ın 4’üncü katta bulunan evinin terasında tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında terastan düşerek ağır yaralanan Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu olan Kılıç’ın yürümekte zorlandığı görüldü.

“BİR ANDA AŞAĞIYA DÜŞTÜ”

Polis olayla ilgili soruşturma başlatmış ve Deniz Özarslan’ı gözaltına aldı. Özaraslan ifadesinde "İlişkiye başlamıştık. Ben ayrılmak istedim, ancak kendisi istemedi. Alkollüydük. Terasın ucuna gidip, 'Kendimi atarım' dedi. İki elini yana açtı. Sonra bir anda aşağıya düştü" dedi.

Özarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kazada ölümden dönen Derya Kılıç, sosyal medya hesabından yakınlarına bilgi vermek amacıyla paylaşımda bulundu.

“KİMSE TARAFINDAN İTİLMEDİM”

Kimse tarafıında itilmediğini belirten Kılıç, “Kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek. Günlerim dinlenmekle devam edecek ve şu sıralar tüm vaktimi kendimle ilgilenerek devam edeceğim" ifadelerini kullandı.









