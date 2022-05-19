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    İzmir'de şiddetli rüzgar, tekneyi devirdi

    İnciraltı sahilindeki turistik tekne, şiddetli rüzgara dayanamayan halatın koparak devrilmesine neden oldu.
    • 19.05.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 18:09
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    İzmir'de şiddetli rüzgar, tekneyi devirdi

    İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde şiddetli rüzgarla birlikte halatın kopması üzerine balık ekmek satışının da yapıldığı turistik tekne yana devrildi.

    İHA'nın haberine göre; teknenin bir bölümünün sular altında kaldığı görüldü.

    Can kaybı olmadı

    Tekne devrildiği saatlerde içerisinde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma durumu yaşanmadı.

    "Halat, rüzgar ve dalgaya dayanamayıp kopmuş"

    Kendisinin de teknesi olduğunu belirten Turgut Üçkardeşler, "Tekneyi yeni gördüm ve çok üzüldüm. Benim de teknem var ve şu an bakımda. Fırtına ve rüzgar sebebiyle ön taraftaki halat, rüzgar ve dalgaya dayanamayıp kopmuş ve tekne bu hale gelmiş. Denizin ve bu havaların şakası olmuyor.” dedi.

    İzmir'de şiddetli rüzgar, tekneyi devirdi VİDEO

    "Hava çok rüzgarlı"

    19 Mayıs’ın tatil olmasını fırsat bilip İnciraltı sahiline gezmeye gelen İrfan Sunlu ise, "Gezmek için sahile geldik. Tekneyi görünce şaşırdık. Yan yatmış ve içerisine su girmiş. Vatandaşlar da geçerken merak edip bakıyor. Hava çok rüzgarlı. Bugün tatil, güneşli bir hava bekliyorduk ama rüzgarlı bir havaya denk geldik." diye konuştu.

    İzmir de şiddetli rüzgar, tekneyi devirdi #1

    İzmir de şiddetli rüzgar, tekneyi devirdi #2


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