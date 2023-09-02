İzmir'de sığındığı babaevinden ne var ne yoksa çaldı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki adam, ilk eşinden olan öz kızının ‘eşimden şiddet görüyorum, geleceğim’ demesi üzerine otogardan alıp eve getirdikleri kızlarının evde bulunan 3 bilezik ve 2 cep telefonunu çaldığını söyledi.

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde erkek kardeşini arayan M.D., kocasından şiddet gördüğünü ve pişman olduğunu belirterek, kendilerinin yanında kalmak istediğini söyledi.

Kardeşinin durumu baba Mehmet Emin Divitçi’ye iletmesi üzerine, baba Divitçi yanına aldığı imam nikahlı eşi ve küçük kızıyla birlikte Bursa’dan İzmir’e gelen öz kızı M.D.’yi otogardan alarak eve getirdi.

M.D., evde kaldığının 2’nci günü, 3 bilezik ve 2 cep telefonu ile kayıplara karışırken, durumu sonradan fark eden aile bireyleri ise soluğu karakolda aldı.

"Ne yapıyorsun dedim ama yüzüme bir şey sıktı, ben de bayıldım"

Kız kardeşinin kendilerini soyduğunu ileri süren ve kardeşinin kendisini sprey sıkarak bayılttığını belirten Müslüm Divitçi (22), “Kız kardeşim pazartesi günü beni arayarak ‘eşimden şiddet görüyorum, çok pişmanım, geleceğim’ dedi ve bizde kendi aramızda konuştuktan sonra salı günü babam, Sedef Kara abla (üvey anne) ve diğer kız kardeşim otogardan alıp eve getirdi. Ertesi gün aynı odada uyurken, Sedef abla saat 03.30 sıraları lavaboya gittiği esnada M.D. ise ‘şarj aleti alacam’ diye 10 dakika boyunca Sedef ablanın odasıyla mutfağın bulunduğu yere doğru gitti. Daha sonra ben bir ses duydum ve ayağa kalktım, o da geldi ‘mutfak dolabı gıcırtı sesi yapıyor, şarj aletini bulamadım’ dedi. Sedef abla bulunca sana şarj aletini verir dedikten sonra uyudum. 20 -25 dakika uyuduktan sonra uyku sersemliği ile baktığımda telefonum elinde, çantam da boynundaydı. O sıra ne yapıyorsun dedim ama yüzüme bir şey sıktı, ben de bayıldım. Olaydan sonra yaklaşık 2-3 saat babam beni ayıltmaya çalışmış. Benim ve Sedef ablanın telefonlarının yanı sıra yine Sedef abla ile Arzu’nun 3 bileziğini çalmış. Daha sonra annem aradı ve ‘M. D. cüzdanını kirli sepetine atmış, alabilen varsa erkekse gelsin alsın’ dedi” diye konuştu.

"2 gün sonra gece evde uyurken bize bayıltıcı sprey sıktığı için hiçbir şeyden haberim yoktu"

Yaşananlar anlatan 48 yaşındaki baba Mehmet Emin Divitçi, “29 Ağustos tarihinde oğlum bana daha önceki eşimden olan büyük kızım M.D.’nin kendisini arayıp ‘eşimden şiddet görüyorum, pişmanım, gelmek istiyorum’ dediğini aktardı. Ben de kız çocuğudur tabii ki gelsin dedim. Ben, eşim ve küçük kızımla birlikte gittik onu otogardan aldık ve evimize getirdik. 2 gün sonra gece evde uyurken bize bayıltıcı sprey sıktığı için hiçbir şeyden haberim yoktu. Küçük kızım beni uyandırdı, ‘baba telefonlarınız yok. O evden gitmiş’ diye söyledi. Kalkıp çocukları uyandırdım. Müslüm baygındı, zar zor kendine getirdim onu. Daha sonra ise karakola gidip ifademizi verdik” dedi.

"Eski eşim kızımı alıştırarak gönderiyor ve o da evimizde ne var ne yok alıyor"

Yaşanan olayların eski eşinin öz kızını yönlendirmesiyle olduğunu ileri süren Divitçi, “Daha sonra kızımı arayan eski eşim, oğlumun çalınan cüzdanının evin içinde bulunan kirli sepetinde olduğunu söylemiş. Eski eşim kızımı alıştırarak gönderiyor ve o da evimizde ne var ne yok alıyor. Evlenmeden öncede mal varlığımın hepsini sattı, beni dünya kadar borca soktu ve hepsini ödedim. Tek isteğim, artık benden uzak dursun. Kadın olduğu için devletten uzaklaştırma kararı aldırıyor, beni içeri atıyorlar. Bıktım artık bu işten. Benim malımı getirin, ben onunla çocuklarımı okutacağım” diye konuştu.

Öte yandan şüpheli M.D.’nin gecenin bir vaktinde sırtında çantayla evden çıkıp gittiği anlar binada bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.