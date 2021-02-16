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- İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı
İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı
3 ile yapılan eş zamanlı ve İzmir merkezli operasyonlarda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 16.02.2021 - 12:19
- Güncelleme : 16.02.2021 - 12:22
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
40 GÖZALTI
Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı.
5 KİŞİ ARANIYOR
Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.