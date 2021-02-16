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İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı

İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı

3 ile yapılan eş zamanlı ve İzmir merkezli operasyonlarda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.