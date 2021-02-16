Euro
8.4118
-0.51%
Dolar
6.9196
-0.64%
Altın
405.61
-0.4%
Borsa
1.57
0.5%
Bitcoin
342.911
0.58%
EXEN Coin
17.57
0.91%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı

    3 ile yapılan eş zamanlı ve İzmir merkezli operasyonlarda, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

    Ekipler bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    40 GÖZALTI

    Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı.

    5 KİŞİ ARANIYOR

    Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.

    İzmir de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı #1

    İzmir de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı #2

    İzmir de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı #3

    İzmir de silah kaçakçısı 40 şahıs yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir