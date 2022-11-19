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    İzmir'de silahlı çocuk kavgası: 1 ölü

    İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • 19.11.2022 - 02:03
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    İzmir'de silahlı çocuk kavgası: 1 ölü

    İzmir'de 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bulunan kuaförde, iki kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı.

    Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    6 kişi yaralandı

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Karaca (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.’nin yaralandığı tespit edildi.

    Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cafer Karaca ve M.D.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    İzmir de silahlı çocuk kavgası: 1 ölü #1

    Hastanede hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca'nın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği, ağır yaralanan M.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İzmir de silahlı çocuk kavgası: 1 ölü #2


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