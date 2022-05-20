İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı 

Bayraklı ilçesinde çıkan kavgada K.T.'nin tabanca ile ateş açması sonucu vurulan Zülküf Bayram hastanede hayatını kaybederken, yaralanan M.E. ise tedaviye alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi 2019 sokakta silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan 2 kişiden biri kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, K.T. (35) isimli şüphelinin Zülküf Bayram (43) ve M.E.'yi tabanca ile vurduğu bilgisini edindi. Olayda ağır yaralanan Zülküf Bayram özel araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla vurulan Zülküf Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli K.T.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.