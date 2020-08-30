İzmir'de simitçinin bayılma numarası pes dedirtti

Başında taşıdığı simit tablasıyla yere düşüp, bayılma numarası yapan dolandırıcıların sayısının arttığı İzmir’de kalabalığın duygularını sömürerek para toplayan bir dolandırıcıya tepki gösterildi.

Daha önce İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda ortaya çıkan, yere düşüp bayılma numarası yapan simitçi görünümündeki dolandırıcılar, İzmir'de de kendilerini gösterdi.

Özellikle Alsancak, Karşıyaka Çarşı gibi kalabalık semtlerde ortaya çıkan dolandırıcılar, önce başlarındaki simit dolu tezgahla birlikte yere düşüp bayılma numarası yapıyor sonrasında da yavaşça ayılıyor.

ÇOK ÇALIŞTIĞI İÇİN FENALAŞTIĞINI SÖYLÜYOR

Dolandırıcılar, çevresinde toplanan vatandaşlara ambulans çağrılmasına gerek olmadığını, çok çalıştığını ve bu yüzden fenalaştığını söylüyor. Etkilenen bazı vatandaşlar ise bu kişilere maddi destek veriyor.

Sahte simitçilerin bayılma numarası ile duygu sömürüsüne tepki İZLE

BAŞILMA NUMARASINA İNANMAYANLAR UYARIYOR

Bu dolandırıcılık yönteminden haberdar olan bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösteriyor. Vatandaşlar, bu yolla vatandaşların duygularını sömürüp haksız kazanç elde edildiğini belirtip, dikkatli olunmasını istiyor.

İLKİNDE PARA TOPLADI, İKİNCİDE TEPKİ GÖRDÜ

Öte yandan bu yöntemi uygulayan bir dolandırıcı, İzmir'in çeşitli noktalarında ortaya çıktı. İlk olarak Basmane semtinde görülen dolandırıcı, başında taşıdığı simit tezgahıyla bir anda yere düşüp, bayılma numarası yaptı. Çevresinde toplanan vatandaşları ambulans çağırmamaları konusunda uyaran dolandırıcı, durumdan habersiz kendisine acıyanların verdiği paraları topladıktan sonra ise yerden kalkıp uzaklaştı.

“KİM VURDU BANA?”

Aynı kişi daha sonra Çankaya semtindeki tramvay durağı yakınlarında görülüp numarasını tekrarladı. Ancak bu kez evdeki hesap çarşıya uymadı. Bayılma taklidi yaptığı anlaşılan dolandırıcı, tepki gördü. Bir vatandaşın oradan uzaklaştırmaya çalıştığı dolandırıcı bir anda yerden kalkarak,

“Kim vurdu ulan bana, ne vuruyorsunuz.” diyerek karşılık verdi.

Dolandırıcının numarasını fark eden İzmirlilerden Hüseyin Akkaya, Hakkı Demirkol ve Nuran Duman , daha dikkatli olunması konusunda uyardılar.