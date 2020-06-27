İzmir'de sınava papağanı Paşa ile geldi

"Paşa'nın bana şans getireceğine inanıyorum." diyen Aleyna Üzer, her sınava onunla girdiğini söyledi.

İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı.

Öğrenim hayatlarını etkileyecek sınav öncesi adaylar ve veliler büyük heyecan yaşadı.

PAPAĞANI DA YANINDA GETİRDİ

Aleyna Üzer isimli aday, sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Sınava papağanı Paşa ile geldi VİDEO

İzmir'de de koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

"PAŞA'NIN ŞANS GETİRECEĞİNE İNANIYORUM"

Sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile gelen Aleyna Üzer, her sınava onunla birlikte geldiğini söyledi. Üzer, "Ben yüksek puanlı bir mühendislik fakültesine girmek istiyorum. Paşa'nın bana şans getireceğine inanıyorum, her sınava onunla gidiyorum." diye konuştu.

Aleyna Üzer'in annesi Tülay Üzer ise "Aleyna her sınavında Paşa'yı böyle yanında tutar. İnşallah şans getirecek, sınavının güzel geçeceğine inanıyorum. Çok da çalıştık. Allah bütün çocuklarımızın yardımcısı olsun, emekleri boşa çıkmasın inşallah. Onların başarıları biz anne babaların gururudur. Paşa, biz izin versek bizden önce uçacak sınava. Dışarıya da alıştı. Kalabalığı gördükçe daha da ehlileşti. Bize geldiğinde 6 aylıktı ve 7 yıldır ona Aleyna bakıyor. Banyosunu yaptırır, tırnaklarını törpüler, bakımını yapar. Her şeyi ile Aleyna ilgilendiği için şans getirecektir." sözlerine yer verdi.