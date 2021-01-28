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İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu

İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu

Siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.