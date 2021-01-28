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    İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu

    Siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
    • AA
    • 28.01.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 12:54
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    İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu

    İzmir’de 14 Mayıs 2019’da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti.

    16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

    Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

    KARAR ÇIKTI

    Zanlı Mahmut Can Kalkan, “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda adli tıptan gelen rapor doğrultusunda cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşılan Kalkan’ın yargılandığı davada karar çıktı.

    İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ve taraf avukatları katıldı.

    İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu #1

    2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Mahkeme heyeti, anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan’a “kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve “kimyasal silah kullanmak suretiyle kastan öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

    İzmir’de siyanürle anne ve babasını öldüren katilin cezası belli oldu #2

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