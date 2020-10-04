İzmir'de sokak köpeğini, Hayvanları Koruma Günü'nde vurdu

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeği tabancayla iki el ateş ederek vuran bir şahıs, köpeği vurduktan sonra yoluna devam etti.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi 1009. Sokak'ta emekli bir bekçi olduğu öğrenilen Sefer A., sokakta yürürken mahallelinin köpeği olan 'Jo' isimli köpeğe tabancasıyla iki el ateş etti.

Jo isimli köpek kanlar içinde kalırken, Sefer A. sokakta yürümeye devam edip gözden kayboldu. Silah sesini duyan mahalle halkı polis ekiplerine durumu bildirirken, yaralı köpeği veterinere götürdü.

SALDIRMASINDAN KORKMUŞ

Burada tedavi altına alınan Jo'nun çene kemiğinde kırıklar olduğu ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Sefer A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek, saldırısından korktuğu için köpeğe ateş ettiğini söyledi.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK KAÇTI"

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde meydana gelen bu olay yürekleri sızlatırken, mahalle halkı Jo'nun vurulmasına tepki gösterdi.

Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden 36 yaşındaki Canan Dursun, "Sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken 3 el silah sesi duydum ve hemen balkona fırladım. Sokaktan geçen bir şahıs köpeğe ateş etti. Köpek yolun kenarında can çekişerek yatarken, vuran kişi hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak kaçtı. Eşimi aradım, iş yerinden geldi ve köpeği veterinere götürdük. Köpeğin çene kemiği parçalanmıştı. Orada tedavisi yapıldı ve ameliyata alındı. Şu an gözetim altında, durumu iyi. Vuran kişi buradan sürekli gelip geçen birisi" ifadelerini kullandı.





"KİMSEYİ ISIRDIĞINI DUYMADIK"

Mahalle esnafından Metin Çalışkan ise, "Jo çok sevdiğimiz bir köpek. Günün belli saatlerinde sokakta yatardı. Mahalle halkı ona yemek verir ve beslerdi. Jo'nun kimseyi ısırdığını duymadık ama yabancı kişilere havlıyordu. İnşallah kurtulacak. Mahallede torunlarımız var, sıkılan mermiler onlara da gelebilirdi" dedi.