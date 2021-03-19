İzmir’de sokak ortasında ceset bulundu

Sokakta hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi.

İzmir'de şüpheli ölüm yaşandı.

Karabağlar ilçesinde iddiaya göre, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.

Terzioğlu’nun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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