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Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, saldırıya uğradı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti.

Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi.

GENÇ KIZA YUMRUK ATTI

Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

İzmir'de sokak ortasında genç kızı yumrukladı VİDEO

KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.