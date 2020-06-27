Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İzmir'de sokak ortasında genç kızı yumrukladı

    Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, saldırıya uğradı.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'de sokak ortasında genç kızı yumrukladı #1

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti.

    Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi.

    GENÇ KIZA YUMRUK ATTI

    Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

    İzmir'de sokak ortasında genç kızı yumrukladı VİDEO

    İzmir'de sokak ortasında genç kızı yumrukladı #2

    KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

    Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

    Görüş Bildir