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    İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

    İzmir'in Konak ilçesinde Murat K.'nın, kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Savaş Akova'yı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 23:59
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 03:46
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    İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

    12 Eylül saat 08.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2700 Sokak'a meydana gelen olayda, iddiaya göre polisin ihbar üzerine Murat K.'ya ait işyerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    TABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURDU

    Murat K., kendisini ihbar ettiğini düşündüğü Savaş Akova'yı konuşmak için yanına çağırdı. Akova da 35 RH 506 plakalı otomobiliyle buluşmaya gitti. Murat K. ile Akova arasında sokak ortasında  başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Murat K. tabancayla Akova'yı göğsünden yaraladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Silah sesleri üzerine çevredekiler tarafından yapılan ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki ay önce baba olduğu belirtilen Akova, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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    TUTUKLANDI

    Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden Murat K.­ tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan, cinayet anı bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir otomobilin arkasında Savaş Akova ile Murat K.'nın konuşması, tartıştıkları ve bu esnada Murat K.'nın belinden çıkardığı tabancasını ateşlediği görüldü. Akova merminin isabet etmesiyle yere yığılırken, Murat K.'nın ise koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

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