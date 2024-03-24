İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet İzmir'de tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, cep telefonuyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'nde sevgili olduğu iddia edilen çift sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından kız arkadaşını darbetmeye başlayan saldırgan sokaktaki diğer kişi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan kadın ise arabanın camlarını yumruklamaya başladı.

Bunun üzerine şahıs, kız arkadaşını darp ederek yere düşürdü.

Yaşananlar kamerada

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şahsın darbettiği kız arkadaşının başında beklediği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)