İzmir’de sokak ortasında öldürülen yaşlı adamın katili bulundu

Yürüdüğü sırada pompalı tüfekle vurularak öldürülen 68 yaşındaki adamın katil zanlısı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adliyece tutuklandı.

27 Ocak günü 17.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde Metin Zeybek’in (68), sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ihbarı geldi.

Olay üzerine harekete geçen Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) dedektifleri inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucu şüpheliler U.K. ve S.B.’nin saklandıkları adresler tespit edildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen jandarma ekipleri, U.K. ve S.B.’yi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Katil zanlısı U.K. tutuklanarak Aliağa 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.