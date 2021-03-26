İzmir'de sokak ortasında silahlı kavga

Bornova'da husumetli iki grup arasında sokak ortasında yaşanan kavgada, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Çarşamba akşam saatlerinde Evka- 3 Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Kadir B. (20) ve Feyzi B. (27) ile Osman D. (37) ve Ozan D. (35) cadde üzerinde karşılaştı.

TABANCA VE POMPALI İLE KAVGA ETTİLER

İki grup arasında çıkan tartışma, tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada iddiaya göre Ozan D. pompalı tüfekle, hafif ticari araçta bulunan Feyzi B. ise tabancayla birbirlerine ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI

​Sokak ortasında yaşanan çatışma nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Kadir B., Feyzi B. ile Ozan D. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında başlayan kavga ve hafif ticari araçtaki kişiye pompalı tüfek ile ateş edilmesi görülürken, araçtaki kişinin de tabancayla karşılık verdiği görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.











