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    İzmir'de sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı

    Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini korurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 09:47
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    İzmir'de sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı

    İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi 146 Sokak'ta aralarında husumet olan O.S. ve Çağdaş N.'nin tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

    O.S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak, Çağdaş N.'ye sapladı.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan Çağdaş N., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Tedaviye alınan Çağdaş N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.S., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'de sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı #1

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