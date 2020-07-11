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- İzmir'de sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
İzmir'de sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini korurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 11.07.2020 - 09:47
İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Mahallesi 146 Sokak'ta aralarında husumet olan O.S. ve Çağdaş N.'nin tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
O.S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak, Çağdaş N.'ye sapladı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan Çağdaş N., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye alınan Çağdaş N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.S., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.