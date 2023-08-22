İzmir'de sokakta karşılaşan iki esnaf kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı Husumetli olan esnaflar sokak ortasında karşılaşınca gerilim yaşandı. Ardından çıkan silahlı kavgada 83 yaşındaki adam hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafta sonu cinayet işlendi...

Akşam saatlerinde aralarında daha önce husumet olan iki esnaf sokakta karşılaştı.

Burada ikili arasında tartışma çıkınca tansiyon bir anda yükseldi.

Bunun üzerine 61 yaşındaki Sibel Kurt, yanında bulunan tabancayla karı- koca olan Nurhayat Akyıldız ile 83 yaşındaki Süleyman Akyıldız'a ateş etti.

Eşi yaralandı kendisi hayata tutunamadı

Kurşunların isabet ettiği kadın bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O anlar kamerada

Sibel Kurt'un tabanca ile açtığı dehşet, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Akyıldız çifti tartıştıkları Sibel Kurt'un tabanca çıkartmasıyla kaçmaya çalışıyor. Bu sırada çiftin ardından tabanca ile gelen Sibel Kurt önce Nurhayat Akyıldız'ı tabanca ile bacağından vuruyor.

Nurhayat Akyıldız yere yığılırken, Süleyman Akyıldız ise Sibel Kurt'un kolundan tutarak durdurmaya çalışıyor. Süleyman Akyıldız, Sibel Kurt'u tutarak eşinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tutuklandı

Öte yandan, Kurt, Asayiş Şule Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulan Sibel Kurt, "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Bir süredir aramızda husumet var. Oğlumu tehdit ettikleri için tartıştık." dedi.

Adliyeye sevk edilen Sibel Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.