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    İzmir'de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı 

    İzmir'in Konak ilçesinde Şahin Arıkan, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı M.T., tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 00:54
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 00:58
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    İzmir'de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı 

    Saat 19.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1367 sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

    GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

    İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T., yanında bulunan bıçakla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Arıkan'ı önce göğsünden, daha sonra da defalarca sırtından yaraladı.

    İzmir'de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı VİDEO

    AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

    Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Arıkan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı  #1

    POLİS, SALDIRGANI BIÇAKLA YARALADI

    Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.T.'yı kısa sürede üzerinde bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan M.T., sorgulanmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. 
    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    İzmir de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı  #2

    İzmir de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı  #3

    İzmir de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı  #4

    İzmir de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı  #5

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