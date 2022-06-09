Petrol
123.09
-0.40%
Euro
18.5021
0.59%
Dolar
17.2138
0.51%
Altın
1.022
0.16%
Borsa
2562
0.84%
Bitcoin
523.959
0.24%
BTXN Coin
11.18
2.19%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

    Beş ilçede düzenlenen operasyonlarda jandarma ekiplerince yakalanan 120 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
    • 09.06.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor...

    DHA'nın haberine göre; emniyet ekipleri tarafından 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme, Kemalpaşa, Torbalı, Foça ve Dikili'de operasyonlar gerçekleştirildi.

    120 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda 120 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #1

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #2

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #3

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #4

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #5

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #6

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #7

    İzmir de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı #8


    İlginizi Çekebilir

    ABD'de yarı otomatik silah satın alma yaşının 21'e çıkarılması onaylandı
    Dünya

    ABD'de yarı otomatik silah satın alma yaşının 21'e çıkarılması onaylandı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Konya’da cumaya gitti diye işten atılan çalışana sevindiren haber
    İç Haber

    Konya’da cumaya gitti diye işten atılan çalışana sevindiren haber

    Görüş Bildir