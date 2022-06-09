İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de son bir haftada 120 kaçak göçmen yakalandı

Beş ilçede düzenlenen operasyonlarda jandarma ekiplerince yakalanan 120 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İzmir'de kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor...

DHA'nın haberine göre; emniyet ekipleri tarafından 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Çeşme, Kemalpaşa, Torbalı, Foça ve Dikili'de operasyonlar gerçekleştirildi.

120 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda 120 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.





























