Atatürk Mahallesi’nde etkili olan yangınlarda halk, söndürme çalışmalarına destek olabilmek için seferber oldu. Çalışmalara çocukların da destek verdiği görüldü.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Alevlere 1 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edilirken, orman içi ve mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş destek verdi.

Bazı vatandaşlar yangına ağaç dalları ile müdahale ederken bazıları yangın söndürme hortumunu taşımada yardımcı oldu.

1 ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bir inşaat firmasına ait mikser bölgeye gelip su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi.

Çalışmalar sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

İşçi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Vatandaşlar tarafından yangın söndürme ekiplerine su ve ayran dağıtıldı.

İzmir'de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu VİDEO



10 SORTİ YAPILDI

Söndürme helikopteri ormanlık alanın bulunduğu bölgedeki 5 kilometrelik alan içerisindeki 5 noktada bulunan yangın havuzlarından su alarak alevlere 10 sorti yaptı.

Böylelikle alevlerin daha fazla büyümesi ve mezarlığa sıçraması önlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevler yoğun çalışmaların sayesinde 1 saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

Söndürülen 1 hektar alan küle döndü.

Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.