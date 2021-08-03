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    İzmir'de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu

    Atatürk Mahallesi’nde etkili olan yangınlarda halk, söndürme çalışmalarına destek olabilmek için seferber oldu. Çalışmalara çocukların da destek verdiği görüldü.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 18:03
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    İzmir'de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu

    İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

    Alevlere 1 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edilirken, orman içi ve mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş destek verdi.

    Bazı vatandaşlar yangına ağaç dalları ile müdahale ederken bazıları yangın söndürme hortumunu taşımada yardımcı oldu.

    1 ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Bir inşaat firmasına ait mikser bölgeye gelip su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi.

    Çalışmalar sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi.

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #1

    AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

    İşçi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

    Vatandaşlar tarafından yangın söndürme ekiplerine su ve ayran dağıtıldı.

    İzmir'de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu VİDEO

    10 SORTİ YAPILDI

    Söndürme helikopteri ormanlık alanın bulunduğu bölgedeki 5 kilometrelik alan içerisindeki 5 noktada bulunan yangın havuzlarından su alarak alevlere 10 sorti yaptı.

    Böylelikle alevlerin daha fazla büyümesi ve mezarlığa sıçraması önlendi.

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Alevler yoğun çalışmaların sayesinde 1 saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürüldü.

    Söndürülen 1 hektar alan küle döndü.

    Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #3

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #4

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #5

    İzmir de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu #6

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