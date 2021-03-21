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    İzmir’de sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti

    Sosyal medya üzerinden tartıştığı gençler sokakta tartışınca tartışma yeniden başladı. Şahıslardan biri yanındaki silahı ateşleyerek 3 kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 08:52
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    İzmir’de sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Ahmet D. ile Ayhan Ege O. isimli iki şahıs sosyal medya üzerinden birbiri ile tartıştı.

    Arkadaşları ile fırına giden Ayhan Ege O. , Ahmet D. ile Bozyaka Mahallesi 3156 sokakta karşılaşınca, sosyal medyadaki tartışma sokağa taşındı.

    ATEŞ AÇTI

    Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, Ahmet D. silahını çıkararak Ayhan Ege O. ile arkadaşları Gökhan Başar Ç. (19) ve Üveys Y.'ye (18) ateş açtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    İzmir’de sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Ayhan Ege O. ve Gökhan Başar Ç., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Üveys Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir’de sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti #2

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Yaralanan şahıslardan Üveys Y.'nin karın ve bacak kısmından 3 mermi ile yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Ahmet D. ise olay yerinden kaçtı. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yeri inceleme ekipleri ise olaya ilişkin incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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