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    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

    Vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazandığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 14:43
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    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçti.

    İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde, vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak illegal yollardan para kazanmaya çalışan, “Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Silahla Kasten Yaralama, Tehdit ve Mala Zarar Verme” suçlarını işlediklerini öne sürülen 15 şüphelinin içinde bulunduğu suç örgütüne operasyon düzenledi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ise 882 gram metamfetamin, 404 gram kubar esrar, 137 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm’lik tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 168 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı VİDEO

    14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği, 1 şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı #1

    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı #2

    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı #3

    İzmir’de suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı #4

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