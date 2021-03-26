Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir’de Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı

İzmir’de Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı

Ara sokaktan hızla koşarak yola atlayan çocuğa, o anda caddeden geçmekte olan otobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.