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- İzmir’de Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı
İzmir’de Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı
Ara sokaktan hızla koşarak yola atlayan çocuğa, o anda caddeden geçmekte olan otobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 26.03.2021 - 16:55
- Güncelleme : 26.03.2021 - 17:19
İzmir’in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı.
Cadde üzerinde seyir halinde otobüs, aniden önüne çıkan çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın etkisi ile yere yığıldı. Çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Caruh Tebarek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Tebarek’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir’de Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı VİDEO